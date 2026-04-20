أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إقامة سوق الحمام الجديد بمنطقة السيدة عائشة ونقل الباعة إليه.

وأوضح محافظ القاهرة، أن السوق الجديد والذى يعمل يومي الجمعة والأحد لا يبعد عن السوق القديم إلا بمسافة قصيرة جدًا، وأن النقل تم بهدف الحفاظ عليه باعتباره أحد الأسواق التراثية التي تتميز بها القاهرة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتنظيم منطقة السيدة عائشة.

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع سوق الحمام الجديد عند نزلة المحور الجديد لصلاح سالم، مؤكدًا أن الموقع الجديد وفر مكانًا حضاريًا لهواة تربية، وبائعي الحمام والعصافير المترددين على المكان، كما تم تخصيص جزء من السوق لهواة تربية الأسماك، وجزء ثالث لبيع المستلزمات الخاصة بهذه الهوايات.

وأكد محافظ القاهرة، على أن الأعمال الجارية تتواكب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لاستعادة وجهها الحضاري، بهدف تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت.