الودائع والشهادات البنكية حلال أم حرام؟.. سؤال شائع ومتكرر تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليحسم الرأي الشرعي في تلك المسألة.

يؤكد وسام أن الودائع والشهادات البنكية لا تُعد محرمة من حيث الأصل، وأن العائد الشهري الناتج عنها لا يحمل صفة الحرمانية.

صورة من صور الاستثمار

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن العلاقة بين العميل والبنك ليست علاقة إقراض بفائدة، وإنما هي صورة من صور الاستثمار وفق نظام تعاقدي، حيث يقوم البنك بتوظيف الأموال في مشروعات واستثمارات، ويعود على صاحب المال جزء من الأرباح باعتباره شريكًا في العائد وفق العقد المبرم.

عقود المعاوضات

وأكد الشيخ أحمد وسام أن هذا النوع من العقود يُصنّف ضمن عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في باب الربا، لأن الربا يتحقق في القروض المشروطة بالزيادة، وهو غير موجود في هذه المعاملات، مما يجعلها مشروعة من الناحية الفقهية.

اقرأ أيضاً:

