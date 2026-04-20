الودائع والشهادات البنكية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)

كتب : علي شبل

08:50 م 20/04/2026

الودائع والشهادات البنكية حلال أم حرام؟

الودائع والشهادات البنكية حلال أم حرام؟.. سؤال شائع ومتكرر تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليحسم الرأي الشرعي في تلك المسألة.
يؤكد وسام أن الودائع والشهادات البنكية لا تُعد محرمة من حيث الأصل، وأن العائد الشهري الناتج عنها لا يحمل صفة الحرمانية.

صورة من صور الاستثمار

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن العلاقة بين العميل والبنك ليست علاقة إقراض بفائدة، وإنما هي صورة من صور الاستثمار وفق نظام تعاقدي، حيث يقوم البنك بتوظيف الأموال في مشروعات واستثمارات، ويعود على صاحب المال جزء من الأرباح باعتباره شريكًا في العائد وفق العقد المبرم.

عقود المعاوضات

وأكد الشيخ أحمد وسام أن هذا النوع من العقود يُصنّف ضمن عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في باب الربا، لأن الربا يتحقق في القروض المشروطة بالزيادة، وهو غير موجود في هذه المعاملات، مما يجعلها مشروعة من الناحية الفقهية.

بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عُمان وباكستان وتركيا التطورات الإقليمية
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عُمان وباكستان وتركيا التطورات الإقليمية

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

"بتقلق كتير في منتصف الليل؟".. احذر مشكلة خطيرة تصيب القلب وهذه أعراضها
"بتقلق كتير في منتصف الليل؟".. احذر مشكلة خطيرة تصيب القلب وهذه أعراضها

