كتب- محمد قادوس:

قبل يومين، ذهب الحاج الليبي عامر مهدي منصور القدافي، إلى مطار سبها بليبيا ليستقل طائرة لكي يذهب لحج بيت الله الحرام، لكن عند وصوله إلى بوابة الصعود للطائرة، كانت العقبة في انتظاره، حيث رفضت السلطات الأمنية السماح له بالسفر بسبب مشكلة أمنية في جواز سفره، ومع تأخر الإجراءات أصر كابتن الطائرة على الإقلاع دون الحج عامر، وبالفعل تم تبليغه بأن الحج ليس من نصيبه هذا العام.

لم يغادر عامر المطار موقنًا أن للحج نصيبًا قد كتب له، داعياً الله أن الطائرة لم تقلع، وبالفعل بعد إقلاع الطائرة يحدث عطل فني بالطائرة وعادت للمطار، وبعد صيانتها، قام طاقم الطائرة برفض صعود الحاج عامر الي الطائرة.

في المرة الثانية، لم يتراجع عامر عن أمله في حج بيت الله الحرام، وهذه المرة عاد العطل لطائرة بعد إقلاعها المرة ثانية وتجبرها على العودة مرة أخرى.

قرر الكابتن هذه المرة ألا يقلع بالطائرة إلا وعامر على متنها، ليصعد عامر وسط دهشة الحجاج والطاقم ليتوجه إلى رحلته التي طال انتظارها، ويؤدي مناسك الحج.

وفي مقطع فيديو مصور له نشرة شخص يدعي" أبو بكر السوكني" وهذا بعد وصوله لأرض الحرمين الشرفين، روى عامر وهو يرتدي الإحرام تفاصيل قصته التي اثارت إعجاب كل من يسمعه، وقال: “كل الحجاج طلعوا وبقيت وحدي، قالوا لي عندك مشكلة أمنية في الجواز، بس كنت متأكد إن الطيارة راجعة فقد عقدت النية الخالصة للحج، وبعد عودة الطائرة جاء لي مدير المطار مرة ثانية ليخبرني أن الحج ليس قسمتك، قلت له والله لن أترك المطار، طارت الطائرة مرة تانية وردت، حينها قال الكابتن، والله ماني طاير حتى يركب عامر".

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