النشرة الدينية| لا حرج في الاحتفال بشم النسيم.. وأمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الأحد 12 أبريل 2025.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
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أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
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