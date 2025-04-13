السعودية تعلن إجراءات وترتيبات جديدة لموسم الحج: التزموا بالتعليمات

كتب-محمد قادوس:

استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446 هجري، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية من خلال إنفو جراف عبر صفحتها على فيسبوك: بعض من الإجراءات والترتيبات كالآتي:

أولا: آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة الأحد "15 شوال 1446 هجري الموافق 13 أبريل 2025".

ثانيا: آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء" 1 من ذي القعدة 1446 هجري الموافق 29 أبريل 2025".

ثالثا: ابتداء من الأربعاء" 25 شوال 1446 هجري الموافق 23 أبريل 2025"، سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية.

رابعا: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" من الثلاثاء" 1 ذي القعدة 1446 هجري الموافق 29 أبريل 2025"..حتى الاثنين " 14 ذي الحجة 1446 هجري الموافق 10 يونيو 2025".

خامسا: عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارا من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هجري الموافق 29 أبريل 2025).

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

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