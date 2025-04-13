حكم الحاسد وكيف تحتمي من عينه.. وصفة من القرآن والسنة يكشف عنها مجدي عاشور

كتب - علي شبل:

وضع الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين علم الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وصفة قرآنية ونبوية للعلاج من العين والحسد.

وكان عاشور تلقى سؤالا من شخص يقول: ما حكم الحاسد في الشرع ؟ وكيف نحتمي من عينه ؟.. ليرد أمين الفتوى مؤكدًا أن الحسد صفة مذمومة، وقد بين القرآن الكريم أنه شَر، 6 فقال تعالى (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) .. وذلك لأن الحاسد يعترض على قضاء الله وحِكْمَتِهِ فِي خَلْقِه ، قال عز وجل (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ).

وأكد مستشار المفتي أن الحاسد آثم شرعًا، وإثمه على قدر اعتراضه على قضاء ربه سبحانه، وعلى قدر أذاه لمن حَسَدَهُ، وعليه أن يتيقن أن قضاء الله نافذ، وأن حسده لن يجلب له خيرا ؛ بل هو شر عليه وعلى غيره ممن يحسدهم ؛ فليتق الله وليَرْضَ بقضائه، ويُكْثِر من قوله تعالى: (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

ووضع عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وصفة قرآنية نبوية لعلاج الحسد، قائلًا: على الإنسان عموما ويدخل في ذلك من كان محسودًا أن يداوم على قراءة المعوذتين صباحا ومساءً ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ" . فَمَن واظب على ذلك يُحفظ بإذن الله.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

حُسن خاتمة.. وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء بالمسجد في مدينة الضبعة (فيديو)

هل مهنة تصوير الأفراح حرام؟.. وأمين الفتوى يحسم: جائزة بشروط



