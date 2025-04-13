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الشيخ أحمد خليل: لا حرج في الاحتفال بشم النسيم.. احتفلوا دون تجاوز

03:25 م الأحد 13 أبريل 2025

الشيخ أحمد خليل

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كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الاحتفال بشم النسيم لا حرج فيه شرعًا، ما دام لا يتضمن ممارسات تخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وأوضح خليل خلال رده لموقع مصراوي: أن الأصل في الأمور العادية هو الإباحة، ما لم يأت نص بتحريمها، مشيرًا إلى أن شم النسيم هو عادة اجتماعية مرتبطة بدخول فصل الربيع، وليس له طقوس دينية تخالف الإسلام.

وأضاف: بعض الأشخاص يرون أن هذا اليوم مرتبط بعقائد فرعونية أو غير إسلامية، لكننا نؤكد أن ما يحرّمه الدين هو الاحتفال المرتبط بعقيدة تخالف الإسلام أو بارتكاب المحرمات، أما التزاور بين الناس، وتناول الطعام، والخروج للتنزه، فكل ذلك لا شيء فيه.

كما دعا الشيخ أحمد خليل المواطنين إلى الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية بروح من البهجة والسرور، دون تجاوز أو مخالفة، مؤكدًا أن الإسلام دين الفطرة، ولا يمنع الناس من الفرح ما دام في حدود الشرع.

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الشيخ أحمد خليل الاحتفال بشم النسيم وزارة الأوقاف شم النسيم
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