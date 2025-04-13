تزوجني واشترط عليّ إخفاء زواجنا عن زوجته الأولى.. وداعية تكشف الحكم (فيديو)

كتب - علي شبل :

"أنا زوجة ثانية وزوجي اشترط عليّ إخفاء الزواج خوفا من زوجته الأولى.. فما حكم الشرع؟.. سؤال تلقته الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، خلال حلقة برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، لترد موجهة النصيحة للسائلة.

وقالت الداعية الإسلامية إن هناك نصيحة للزوج والزوجة يجب أن يلتزما بها، وهي أن أي تصرف ينبغي أن يكون في العلن وكلما كان في الخفاء فالنتائج المترتبة عليه صعبة.

وأشارت دينا أبو الخير إلى أن إخفاء الزواج بالرغم من توافر شروطه الأساسية لا يبطله، منوها أن إعلان الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس شرطا من شروط الزواج.

وأوضحت أن معرفة الزوجة الأولى بالزواج الثاني، يترتب عليه إعلان الغضب وبالتالي تبدأ في طلب طلاق الزوجة الثانية رغم أن هذا لا يجوز أو تطلب هي الطلاق لنفسها.

ونصحت الداعية الإسلامية، بعدم إقدام المرأة على الزواج الثاني من زوج متزوج من أخرى، لأن تبعاته عليها تكون عنيفة.

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