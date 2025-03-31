لو فاتتك الركعة الأولى في صلاة العيد.. اعرف كيف تكمل صلاتك



كـتب- علي شبل:

يستعد المصريون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الإثنين 1 شوال 1446 هـ، ويتساءل الكثيرون عن الأحكام الخاصة بصلاة العيد، ومنها حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد.

يقول مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، في رده على سؤال سابق تلقاه من شخص يقول: ماذا أفعل لو فاتتني الركعة الأولى فى صلاة العيد؟، إن صلاة العيد سُنة مؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين أن المقصود بالصلاة فى قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر، وفى قوله تعالى "فصل لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه إذا فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد وأدركت مع الإمام الركعة الثانية فاعلم أنها فى حقك أنت هى الركعة الأولى وعليك بعد أن يسلم الإمام أن تأتى بالركعة الثانية وتكبر فيها خمس تكبيرات.

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن هذا هو مذهب الجمهور فى صلاة المسبوق، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه.. والله أعلم

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