أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم صيام المرأة ليوم عرفة، وهل يجب عليها استئذان زوجها قبل الصيام أم لا، خاصة مع عِظم فضل هذا اليوم ومكانته.

فضل صيام يوم عرفة

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «فقه النساء»، المذاع على قناة الناس، اليوم، الاثنين: أن يوم عرفة من الأيام العظيمة التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، وقد وردت فيه فضائل كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة ويغفر الذنوب، كما أن صيامه سُنّة مؤكدة يُكفِّر الله بها السنة الماضية والباقية.

حكم استئذان المرأة زوجها لصيام يوم عرفة

وأضافت أن صيام يوم عرفة من قبيل التطوع وليس واجبًا، وبالتالي فإن المرأة إذا كان زوجها حاضرًا مقيمًا معها، وكان صحيحًا غير صائم، ولم يأذن لها إذنًا عامًا أو خاصًا بالصيام، فإنه يلزمها استئذانه قبل صيام هذا اليوم.

وتابعت أن ذلك يرجع إلى حق الزوج الواجب، والذي يُقدَّم على السُّنّة، خاصة إذا كان في حاجة إليها في أمره الخاص، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد أن تصوم إلا بإذنه».

وأشارت إلى أنه إذا كان الزوج مسافرًا، أو صائمًا مثلها، أو أعطاها إذنًا عامًا أو مسبقًا بالصيام، أو كان في غير حاجة إليها، فلا يشترط حينها الاستئذان، ويجوز لها الصيام دون حرج، مراعاة لاختلاف الأحوال.

