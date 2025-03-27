فيديو.. آلاف المصلِّين في الجامع الأزهر يصدحون بالدعاء إلى فلسطين

آلاف المصلِّين في الجامع الأزهر يصدحون بالدعاء إلى

مصراوي:

في مقطع فيديو مؤثر، ابتهل آلاف المصلِّين في الجامع الأزهر يصدحونَ بالدعاء إلى الله تعالى بأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين في الليلة الـ ٢٧ من ليالي شهر رمضان المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية الجامع الأزهر على فيسبوك، فيديو دعاء الإمام وتأمين المصلين والعاكفين.. اللهم إن هذه الجموع الغفيرة قد اجتمعت في بيتك، تجتهد بالذكر والدعاء والصلاة؛ التماسًا لليلة القدر.. فاللهم بلغهم إياها:

اقرأ أيضًا:

علامات ليلة القدر.. وأفضل الأدعية الواردة المستجابة

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي

دعاء ليلة القدر 27 رمضان مكتوب.. أفضل الأدعية الواردة في رابع الليالي الوترية