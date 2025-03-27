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فيديو.. آلاف المصلِّين في الجامع الأزهر يصدحون بالدعاء إلى فلسطين

12:11 ص الخميس 27 مارس 2025

آلاف المصلِّين في الجامع الأزهر يصدحون بالدعاء إلى

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مصراوي:

في مقطع فيديو مؤثر، ابتهل آلاف المصلِّين في الجامع الأزهر يصدحونَ بالدعاء إلى الله تعالى بأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين في الليلة الـ ٢٧ من ليالي شهر رمضان المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية الجامع الأزهر على فيسبوك، فيديو دعاء الإمام وتأمين المصلين والعاكفين.. اللهم إن هذه الجموع الغفيرة قد اجتمعت في بيتك، تجتهد بالذكر والدعاء والصلاة؛ التماسًا لليلة القدر.. فاللهم بلغهم إياها:

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