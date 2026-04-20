حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 20-4-2026 على أغلب الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الاثنين يسود مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد ​شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

قالت الهيئة، إن هناك ​نشاط للرياح تتراوح سرعتها من "30 إلى 40" كم/س على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- ​القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- ​العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

​-6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

​- كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

​- الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

​- العلمين الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

​- مطروح الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

​- دمياط الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

​- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

​- السويس الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

​- العريش الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

​- رفح الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

​- شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- المنيا الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

- أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

​- سوهاج الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

​- قنا الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- ​الأقصر الصغرى 18 والعظمى 33 درجة.

- ​أسوان الصغرى 19 والعظمى 34 درجة.

- ​الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.