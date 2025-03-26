علامات ليلة القدر.. وأفضل الأدعية الواردة المستجابة

كتب- علي شبل:

تبدأ مع أذان مغرب اليوم الأربعاء، ليلة 27 رمضان، وتنتهي مع فجر الخميس، رابع الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2025، وهي أرجي ليلة موافقة لليلة القدر.

والعشر الأواخر كلها أيام مباركة خصَّها الله تعالى بنفحات إلهية عظيمة وفيوضات كريمة، حيث يُضاعف فيها الثواب وتُرفع فيها الدرجات، وهي أيام اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنامها والتعبد فيها، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إحيائها، ومن فضل الفضل، أن هذه العشر تتضمن ليلة القدر، وهي الليلة التي جعلها الله خيرًا من ألف شهر.

دعاء النبي في ليلة القدر

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أخرج الترمذي في السنن عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعف عنِّي).

علامات ليلة القدر

أما علامات ليلة القدر فسبق أن كشفت عنها دار الإفتاء المصرية، ومنها 3 علامات وردت في أحاديث نبوية وروايات، وهي:

1- لا حارة ولا باردة

- روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).

طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.

بَلْجَةٌ: مشرقة.

2- شمس بلا شعاع

- أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَى بن كعب فى ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).

- وفى بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

- وقيل: أن الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

3- سطوع الأنوار

- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً فى كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِى الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.

بعض الأدعية الواردة والمستحبة عن العلماء والأولياء والصالحين:

اللهمَّ لك الحمد كله؛ علانيته وسره، اللهم لك الحمد.. يا من توحَّدت بالملك والملكوت، وتفرَّدت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت، وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائم بنفسك.. سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر، العليم بأحوال جِنِّه وإنسه، الكبير المتعال، العالم بكل حال.

اللهم لك الحمد على حِلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين.

اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوَّى وقدَّر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا في هذه الليلة المباركة وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين.

اللهم بشِّرنا في ليلة القدر وكل ليلة مباركة بما يَسرُّنا، وكُفَّ عنَّا ما يَضرُّنا، وثبِّت يقيننا، وارزقنا حلالًا يكفينا، وأبعد عنَّا كل شيء يؤذينا، وارزقنا عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم أعطنا من الرزق أجمله، وارزقنا أجمل ممَّا نتمنى، وأكثر ممَّا نتوقَّع، وأفضل ممَّا ندعو يا رب العالمين.

اللهم يا بارئ البريات، ويا غافر الخطيئات، ويا عالم الخفيات، ويا من أنت مطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وتتجاوز عن سيئاتنا إنَّك أنت الغفور الرحيم.

اللَّهُمَّ لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين.. اللهم آمين.

يا أحق من ذُكر، وأحق من عُبد، وأرأف من ملك، ويا أجود من سُئل، ويا أوسع من أعطى... مُنَّ علينا يا مولانا بالقَبول، ولا تحرمنا قربك ولا لذة مناجاتك يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح علينا ضيقها واجعلنا من أهل السَّعة في الدنيا والآخرة، اللهم يمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا وثبِّت أقدامنا ويسِّر حسابنا وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين.

اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًا وصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين.

اللهم إنَّا عبادك قد ضاقت بنا الأسباب وأُغلقت دوننا الأبواب، وزاد بنا الضيق، نسألك الفرج القريب، وأنت المرجوُّ سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دُعِيَ أجاب، يا كريم يا وهَّاب، اشرح صدورنا ووفِّقنا إلى رضاك يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبًا في كلِّ خير تقسمه، وفي كلِّ نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كلِّ ضرٍّ تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين.

يا من تسرُّه الطاعة ولا تضره المعصية، هَبْ لنا ما يسرُّك واغفر لنا ما لا يضرُّك وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا وامتحى من المخلوقين ذِكرنا يا رب العالمين.

اللهم لا تحرمنا سَعَة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك؛ لسوء ما عندنا، ولا تجازِنا بقبيح أعمالنا، ولا تَصْرِفْ وجهَك الكريم عنَّا يا نور السموات والأرض يا رب العالمين.

يا الله، يا من ضجَّت إليك الأصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات وها أنت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا نسألك يا ربنا أن تقضيَ لنا الحوائج وتصرف عنَّا السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين.

اللهمَّ إن في تدبيرك ما يُغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهمَّ فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسَعة حلمك وفيض كرمك، نسألك أن تدبِّر لنا أحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا ممَّا يُزعج قلوبنا ويهمُّنا يا رب العالمين.

‏‎اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فارفع أسماءنا في صحائف العُتقاء من النار، اللهُم إننا نستودعُك أدعيِة فاضت بها قلوبنا فإستجبها يارحيم، اللهم اجعلنا من الذين تدبر فرحتهم في السماء الآن و أمانيهم أوشكت أن تكون انك علي كل شئ قدير.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

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