المفتي السابق: يوضح أعلى مراتب الصوم.. منها "خصوص الخصوص"

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الناس في الصوم على ثلاث مراتب، مستعرضًا مفهوم الصوم في الإسلام من خلال شرح مراتب مختلفة تكمل بعضها.

وقال مفتي الديار المصرية السابق، المرتبة الأولى هي صوم العموم، وهو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، أي كف البطن والفرج عن قضاء الشهوات، والمرتبة الثانية هي صوم الخصوص، وهو الصوم الذي يشمل الامتناع عن الجوارح الستة وهي السمع، البصر، اللسان، اليد، الرجل، والفرج، أي أن المسلم يجب أن يصوم عن ارتكاب الآثام أيضًا، مثل الاستماع إلى الغيبة والنميمة، أو النظر إلى المحرمات، أو التحدث بالكذب والفحش".

وأضاف علام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة" الناس": أن كف اليد عن البطش أو كسب المال المحرم، وكف الرجل عن السعي إلى الحرام، وكف الفرج عن الأفعال المحرمة في نهار رمضان مثل الجماع، كلها من الأمور الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المسلم في صومه.

أما المرتبة الثالثة، فقال إنها "صوم خصوص الخصوص"، وهي أعلى مراتب الصوم، حيث يكون "صوم القلب عن الهمم الدنيوية والخواطر الشهوانية، فلا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، مع ممارسة الأعمال العادية في الحياة ولكن بنية عبادة الله وتحقيق مراده في عمارة الكون.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟