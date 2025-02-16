حكم صيام المرضعة وهل إذا أفطرت عليها كفارة أم قضاء؟.. الدكتورة هبة عوف توضح

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام دين يراعي أحوال الناس وظروفهم الصحية، ولذلك فقد أباح للمرأة المرضع الإفطار في رمضان إذا خافت على نفسها أو على رضيعها من الضرر.

وأوضحت الدكتورة هبة عوف، خلال تصريحات خاصة، أن المرضع في هذه الحالة يكون عليها القضاء فقط متى استطاعت، إذا كان الفطر بسبب الخوف على نفسها، أما إذا أفطرت خوفًا على رضيعها فقط، فقد اختلف الفقهاء، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء فقط، ورأى آخرون أنه يجب عليها القضاء مع دفع فدية عن كل يوم أفطرته، وهي إطعام مسكين.

وأضافت أن الفدية تقدر بإطعام مسكين وجبة مشبعة عن كل يوم لم تصمه، ويمكن دفع قيمتها نقدًا بحسب قيمة الطعام المتعارف عليه في البلد.

ونصحت النساء المرضعات باستشارة الأطباء لمعرفة مدى تأثير الصيام على صحتهن أو صحة الرضيع، مؤكدة أن التيسير هو الأصل في الشريعة الإسلامية، وأن الله تعالى قال: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (البقرة: 185).

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