تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية من ضبط كميات من الدواجن والدهون الحيوانية واللحوم المفرومة وذبائح الضأن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مخازن المطاعم بمنطقة جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على صحة المواطنين.

تنسيق بين الجهات المعنية

جاءت الحملة بتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وبالتعاون مع جهاز مدينة العبور الجديدة وإدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

شارك في الحملة عدد من الأطباء البيطريين والمفتشين، من بينهم محمود مراد، وإيمان طه أحمد، وناهد رمضان، ونرمين الخولي، إلى جانب الدكتور أيمن هشام شعراوي ومحمد رفعت، ضمن جهود الرقابة على المنشآت الغذائية.

ضبط المضبوطات وإحالة المخالفة للنيابة

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن تابع لأحد المطاعم يحتوي على دواجن ودهون حيوانية ولحوم مفرومة وذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفات المضبوطة.