حددت دار الإفتاء المصرية عشر نصائح مع استقبال العام الهجري الجديد، ركزت فيها على استثمار الوقت، ومراجعة النفس، والاهتمام بالعبادة والعلاقات الإنسانية، باعتبارها وسائل تساعد على بداية أكثر توازنًا ووعيًا.

وتضمنت النصائح التي وضعتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحته الضحية على فبيسوك، ما يلي:

اغتنم وقتك ولا تهدره

1ـ لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يعوض، وكان الحسن البصري يقول: إنما أنت أيام، كلما ذهب يَوْمَ ذهب بعضك.

حافظ على علاقاتك الإنسانية

2ـ لا تنسى التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، في الإنسان قبل البنيان.

لا تأسَ على ما فاتك

3ـ لا تحزن على ضياع شيء يسرك فربما كان أمرًا عراقيه تضرك.

راجع نفسك وتفكر فيما مضى

4ـ تفكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرئ كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة.

خصص وقتًا ثابتًا للقرآن والذكر

5ـ اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه؛ لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة.

حافظ على الصلاة

6ـ حافظ على صلاتك؛ فهي صلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتر عليه أمر قام إلى الصلاة.

استعن بالله دائمًا

7ـ استعن بالله وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.

عبّر عن الشكر لمن حولك

8ـ اجعل للناس حظًا من الشكر : والديك إذ أنهما عليك، إخوتك إذ تشر بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينونك على شئون حياتك.

تعلّم شيئًا جديدًا كل يوم

9ـ تعلم كل يوم ولو كلمة؛ فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك.

ضع أهدافًا وخطة للمرحلة المقبلة

10 ـ حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضع خطة تسير عليها في أيامك القادمة؛ لكيلا تحظى هدفك.

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