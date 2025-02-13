الشيخ مصطفى عبد السلام يكشف عن 4 خطوات لعلاج القلق والتوتر من القرآن والسنة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن القرآن الكريم والأذكار من أبرز العلاجات الروحية التي تساهم في تخفيف القلق والتوتر، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة" الناس": أن هناك أربع خطوات عملية يمكن أن تساعد الأفراد على التخلص من الضيق والاكتئاب، وهي: الإكثار من التسبيح والذكر، كما فعل سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت، والصدقة السرية، التي تساهم في تخفيف الضيق والهم، والاستغفار، الذي يعد وسيلة لجلب الراحة النفسية والتخلص من الهموم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تكفل مغفرة الذنوب وراحة البال.

وأكد إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، على أهمية هذه الخطوات كوسائل فعّالة لتحسين الحالة النفسية وتحقيق السكينة الداخلية.