موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأحد 28 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:52 م 28/12/2025

موعد صلاة العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد 28 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأحد 28 ديسمبر، في تمام الساعة 2:45 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 28 ديسمبر:

الفجر 5:17 ص

الشروق 6:50 ص

الظُّهْرِ 11:57 ص

العصر 2:45 م

المغرب 5.03 م

العشاء 6:26 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنّا نلجأ إليك حين لا ملجأ ونستغيث بك حين لا مغيث ونرجوك حين تنقطع الرجاء… فكن لنا كما وعدت: قريبًا مجيبًا رحيمًا حليمًا…

اللهم اجعل لنا في كل لحظة دعاء وفي كل دعاء استجابة وفي كل استجابة فرجًا وفي كل فرج نعمة…

اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أخلص وإذا ناجاك خشع وإذا ابتُلي صبر وإذا رُزق شكر…

اللهم صلِّ وسلم وبارك على خير خلق الله كلهم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

