هل مكافأة نهاية الخدمة تُعد من الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:02 م 08/04/2026 تعديل في 09:06 م

الدكتور علي فخر

هل مكافأة نهاية الخدمة تُعد من الميراث؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، أوضح أمين الفتوى أن التركة تشمل كل مال كان مملوكًا للمتوفى حال حياته، وكان داخلًا في ذمته المالية قبل الوفاة، وهو ما يُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

وأشار فخر، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن مكافأة نهاية الخدمة لا تُعد من التركة في الأصل، لأنها لا تكون مملوكة للمتوفى قبل وفاته، وإنما تُصرف وفقًا للوائح جهة العمل.

وأضاف أنه إذا نصت اللوائح على صرف المكافأة للورثة باعتبارهم ورثة، فإنها تُعامل كتركة وتُقسم وفق أحكام الميراث، أما إذا كانت مخصصة لفئة معينة مثل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، فتُصرف لهم فقط وفق ما حددته اللوائح.

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مشيرًا إلى أن الحالة تختلف إذا كان المتوفى قد حصل على مكافأة نهاية الخدمة قبل وفاته، بعد خروجه على المعاش، حيث تصبح حينها مالًا مملوكًا له، وتدخل ضمن التركة التي تُقسم بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

تقسيم الميراث في الشرع أمين الفتوى مكافأة نهاية الخدمة

