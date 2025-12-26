موعد الحلقة اليوم من "دولة التلاوة".. وأسماء المتسابقين ونظام الخروج

يشهد موعد عرض برنامج دولة التلاوة اليوم اهتمامًا متزايدًا من جانب الجمهور داخل مصر وخارجها، بعدما تصدر البرنامج محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع نسب المشاهدة وتزايد تساؤلات المتابعين حول توقيت عرض الحلقات وأسماء المتسابقين والقنوات الناقلة.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع النجاح اللافت الذي حققته الحلقات الأولى، والتي أعادت إلى الأذهان مكانة المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم.

تذاع اليوم الحلقة من "دولة التلاوة"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قنوات "الناس"، و"الحياة"، و"CBC"، و"مصر للقرآن الكريم"، بالإضافة إلى عرضها عبر منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة "Watch It".

وتشهد حلقة اليوم تنافس أربعة متسابقين نجحوا في المراحل السابقة من البرنامج، ومن الجديد أنه سيتم إعادة تشكيل المجموعات، حيث يتغير المتسابق على كل المجموعات، لتكون المنافسة أصعب وأقوى، ويكون كل مشارك قد نافس في كل المجموعات.

يتأهل اليوم ثلاثة من هؤلاء المتنافسين، بينما يُغادر متسابق واحد فقط، وفق نظام البرنامج، وتأتي صعوبة الموقف بالحلقة في ظل تميز وإبداع جميع المتسابقين بشهادة لجنة التحكيم وكبار القراء في مصر والدول الإسلامية.

والمتنافسون هم كل من:

محمد ابو العلا

محمد أحمد حسن

عمر علي

محمد ماهر شفيق

ووفق نظام البرنامج، يُغادر متسابق واحد فقط، إذ يحصل المتسابقون على درجات تقييم من لجنة التحكيم، تُوضع وفق إتقانهم التجويد وأحكام التلاوة والمقامات؛ ويخوض أقل المتنافسين من حيث الدرجات مواجهة أخيرة، تُرجّح اللجنة فيها أحدهما على الآخر.

