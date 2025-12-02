ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أولا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا، ؟.. أجاب على ذلك فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده قال المفتي الأسبق، أن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا؛ لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه.

وأضاف عبد العال هريدي، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: يجب على من ابتلي به أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم.

وأكد المفتي الأسبق، أن وإتيان المرأة في دبرها وإن كان حرامًا شرعًا إلا أنه لا يوجب تحريم المرأة على زوجها.

