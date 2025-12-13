موعد أذان وصلاة الظهر اليوم السبت 13 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 13 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم السبت 13 ديسمبر، في تمام الساعة 11:49 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 13 ديسمبر:

الفجر 5:09 ص

الشروق 6:42 ص

الظُّهْرِ 11:49 ص

العصر 2:38 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:19 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

⁠اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلَّت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فيسر أمري، واكشف ما بي من ضر، إنك أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى عَبْدِكَ ورَسُوْلِكَ محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،، اللهم امين يارب العالمين.