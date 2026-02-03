إعلان

دعاء للأبناء في ليلة النصف من شعبان.. تنشره أستاذة بالأزهر

كتب - علي شبل:

12:09 ص 03/02/2026

ليلة النصف من شعبان

ليلة مباركة، تُرفع فيها الأعمال إلى الله، وتُكتب فيها الأقدار، ويُفيض الله فيها من رحماته على عباده.. إنها ليلة النصف من شهر شعبان المبارك.

وينصح العلماء في تلك الليلة المباركة بأن نغتنمها بالدعاء، والاستغفار، وقراءة القرآن، والقيام والصيام، لعلها تكون سببا في تبديل الأحوال إلى خير وفضل ومغفرة من الله تعالى.

وبدأت ليلة النصف من شعبان من مغرب الإثنين 14 شعبان لعام 1447هـ، الموافق 2 فبراير 2026، وتستمر حتى فجر الثلاثاء 15 شعبان لعام 1447هـ، الموافق 3 فبراير 2026.

ويبدأ نهارها من فجر الثلاثاء 15 شعبان لعام 1447هـ، الموافق 3 فبراير 2026، حتى موعد أذان مغرب الثلاثاء نفس اليوم.

ونشرت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذة ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، دعاء رائعا في ليلة النصف من شعبان، بنية صلاح الأبناء، قائلة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: ادعوا لأولادكم في ليلة النصف من شعبان:

اللهم اجعل لأولادي نصيباً من كل خير تنزل به من رحمة ومغفرة وصحة وعافية وهدى.

اللهم لا تجعل أولادي ينبهرون بالمعاصي ولا بالعصاة، واجعل قلوبهم يقظة محبة للطاعة والطائعين .. اللهم لا تلبس عليهم أمور دينهم، واجعلهم من الذين يستمعون القول فيتَّبعون احسنه ، وابعد عنهم رفقة السوء، ووفقهم وابعد عنهم كل حاسد وحاقد ..اللهم كن عوناً لأولادي طوال حياتهم وارزقهم التيسير والثبات في جميع أمورهم، واجعلهم يا رب فى ضمانك وحفظك ومتعهم بكرمك وفضلك ونعمك .

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظاً في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أيّ أمرٍ عملوا يطلبون به رضاك، اللهم اهدِ أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسّر أمورهم ووفقّهم وأصلح حالهم وأحوالهم، اللهم إنا نسألك أنْ تكفهم شر كل شيء، وتحيطهم بنورك الذي يضيء السماء والأرض اللهم إنك تعلم اننا أفنينا عُمرا في تربيتهم فاجعلهم من عبادك ‎الصالحين.. اللهم ألقٍ عليهم محبة منك، واصنعهم على عينك يا رب العالمين.

ليلة النصف من شعبان الدعاء للأبناء

