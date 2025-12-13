إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 13 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:30 ص 13/12/2025

موعد أذان وصلاة الفجر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 13 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 13 ديسمبر، في تمام الساعة 5:09 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:42 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 13 ديسمبر:

الفجر 5:09 ص

الشروق 6:42 ص

الظُّهْرِ 11:49 ص

العصر 2:38 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:19 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد..

اللهم لا تحرمنا خيرك بقلةِ شُـكرنا، ولا تخذلنا بقلةِ صَبرنا، ولا تُحاسِبنا بقلةِ اسَتـغفارنا، فأنت الكريمُ الذيّ وسِعت رحَمـتك كل شيء، اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ضلّت نفوسنا فردها إليك ردًا جميلًا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى عَبْدِكَ ورَسُوْلِكَ محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

