موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 1 ديسمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 1 ديسمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 1 ديسمبر، في تمام الساعة 4:57 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:28 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر:



الفجر 5:02 ص

الشروق 6:33 ص

الظُّهْرِ 11:44 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



بسم الله الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم... اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نُعلن وما نحمله في قلوبنا من خوفٍ وأمل ومن ضعفٍ ورجاء.. اللهم إنّا بين يديك فاقبلنا بقبولك الحسن.. واغمرنا بعفوك وسترك ورضاك..

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية ودوام النعم وحُسن الختام وجنّتك دار السلام يا واسع الرحمة يا أرحم الراحمين…