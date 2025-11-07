داعية تكشف ما هي أعظم وأولى كبائر الذنوب وكيفية التوبة منها

كتب - علي شبل:

حذرت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، من الوقوع في المعاصي والركاب الكبائر مؤكدة أن الذنوب الكبائر تمثل أعظم المعاصي التي نهى الله عنها.

وكشفت الداعية أن أبرز الكبائر تشمل الشرك بالله، والقتل، وأكل الربا، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وهي الذنوب التي وردت بشأنها نصوص صريحة في القرآن والسنة.

وأوضحت أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب بقناة صدى البلد، أن أهل العلم حددوا الكبائر بأنها كل ذنب ورد فيه حد من حدود الله أو وعيد بلعن أو غضب أو طرد من رحمته، مشيرة إلى أن الكبائر تتدرج في مستوياتها، وتأتي الكبيرة الكبرى في مقدمتها وهي الشرك بالله، بأن يشرك الإنسان مع الله غيره في العبادة أو الدعاء أو الاستعانة.

وأضافت أن الشرك ذنب لا يُغفر إلا بالتوبة النصوح، لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"، لافتة إلى أن من تاب وآمن واصلح، يبدل الله سيئاته حسنات برحمته الواسعة.

