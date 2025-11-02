حكم ودعاء صلاة الاستخارة ومتى يستحب أداؤها.. عالم أزهري يكشف

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن حكم صلاة الاستخارة ودعاء النبي فيها ومتى يستحب أداؤها.

أكد العالم الأزهري أن صلاة الاستخارة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على، وهي لتيسير أمور المسلم، لافتا إلى أنه ورد في فضلها وكيفيتها ما يلي:

عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن.

وورد في صحيح البخاري: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب.. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي . أو قال في عاجل أمري وعاجله . فاقدره لي.. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال في عاجل أمري وآجله . فاصرفه عني واصرفني عنه.. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به . ويسمي حاجته).

وأضاف الدكتور مختار مرزوق، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعض المعلومات والفضائل عن صلاة الاستخارة في النقاط التالية:

1- هذا الدعاء وذلك التحصين بالغ الأهمية لذلك قال سيدنا جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن.

2- تصلى صلاة الإستخارة عند الأمور المباحة لأن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما إذ هما مطلوبان شرعا . والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما إذ المطلوب تركهما .

3- تستحب في الفعل المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأبه ويقتصر عليه .

4- قول سيدنا جابر ( في الأمور كلها ) يشمل كل الأمور عظيمها وحقيرها فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم .

5- قال الإمام النووي : يجوز أن يدعو بدعاء الإستخارة عقب راتبة الظهر مثلا.

وذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك بشرط أن ينوي صلاة الراتبة وصلاة الإستخارة في نية واحدة.

6- ذكر النووي أنه يقرأ في الركعتين (الكافرون والإخلاص) وقال بعض المحققين إنه لم نقف على دليل في ذلك فليقرأ العبد بما أراد وكله خير.

7- على من صلى صلاة الإستخارة أن يفرغ قلبه من الميل إلى الشيء الذي يقصده حتى يكون صادقا في استخارته ربه عز وجل.

8- يفعل العبد بعد صلاة الإستخارة والدعاء المذكور ما ينشرح به صدره.

9- المراد بصلاة الإستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها. ومواضع الدعاء في الصلاة في السجود أو بعد التشهد قبل أن يسلم المصلي.

