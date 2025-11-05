بعد تصدره الترند، حسم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم ارتداء الزي الفرعوني في الصور المصممة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي Ai، مؤكدًا أنه لا يُعد مخالفة شرعية، طالما التزم الشخص بضوابط الستر ولم يتجاوز حدود الشريعة الإسلامية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة ببرنامج "مع الناس" على قناة "الناس"، الثلاثاء، أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، مشيرًا إلى أن ارتداء الملابس التي تُحاكي الحضارة المصرية القديمة لا يتعارض مع الدين، طالما لم تكشف العورات أو تتضمن ما يخالف الآداب العامة.

وأضاف أن الإسلام لم يفرض زيًّا موحدًا على المسلمين، بل ترك الأمر للأعراف والعادات، بشرط ألا تتعارض مع القيم الشرعية، مؤكدًا أن ارتداء الزي الفرعوني لا يُعد من التشبه المذموم.

ودعا إلى استثمار هذا التوجه في تعزيز الهوية الوطنية، مشددًا على أهمية تعريف الأبناء بتاريخهم الحضاري من خلال زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، لما تحمله من حقائق جوهرية تُرسخ الانتماء وتُغرس الفخر في نفوس الأجيال الجديدة.

اقرأ أيضاً:

هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء





الحكم الشرعي في لعب الشطرنج.. رأي عالم أزهري يخالف الإفتاء





آخر فتاواه "يجب التبرؤ من فرعون وأصنامه".. قصة القبض على الشيخ مصطفى العدوي



