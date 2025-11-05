

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز دفع اموال الزكاة لإنشاء مشروعات إسلامية مثل بناء المعاهد الدينية أو المدارس الإسلامية او دفع مرتبات الذين يقومون بالعمل في هذه المؤسسات الدينيه وغير ذلك من كل طرق الخير وأبواب البر؟.



وفي رده، يقول العالم الأزهري إن للزكاة مصارف معينة جاء النص على تحديدها وتعيينها وبيانها في كتاب الله عز وجل وهي الآية الواردة في سوره التوبة المسماة بآية مصارف الزكاة قال الله فيها : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الى آخره..



وقال ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمه وترجمان القرآن :( لا تجوز الزكاة إلا لمن سمى الله تعالى ). من بين مصارف الصدقات الواردة في الآية الكريمة (وفي سبيل الله).



وتابع عضو لجنة الفتوى بالازهر: وقد اختلف أهل العلم بالأحكام الشرعية في بيان المراد بهذا المصرف (في سبيل الله).. فخصه بعضهم بأنه الانفاق فيما يعين المجاهدين في سبيل الله وفسره آخرون بالحج ،وتوسع فيه قوم ثالث ومنهم العز بن عبد السلام بأنه الانفاق الذي يكون من شأنه تعزيز شأن المسلمين وتقويتهم وإعلاء شانهم سلما أو حربا.



وهذا الرأي الأخير - يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر- رأي له وجاهته خاصه في مثل هذه الأيام التي شح المسلمون فيها بإخراج زكوات أموالهم، وبخاصة بالنسبة للمسلمين إذا كانوا أقلية في بلد من البلاد وكانوا في حاجة الى منشآت صحية، أو تعليمية يتعلمون فيها شؤون دينهم ولغتهم لغه القرآن الكريم محافظة على ثقافه أبنائهم.



وبناء عليه، يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على إنشاء المشروعات الإسلامية كبناء المعاهد الدينية، والمدارس والمستشفيات وتمويلها ودفع مرتبات الذين يعملون فيها وتجهيزها بما يلزم من أدوات.. مع إعطاء الأولوية في انفاق جزء من الزكاه وجزء كبير على الفقراء والمساكين من المسلمين فقد قدمهم الله في الذكر في هذه الآية الكريمة.



وختم لاشين: والمعنى أن المزكي لا يخرج كل زكاة ما له في أعمال الخير وحدها بل يقتصر على إخراج جزء منها وليكن ربع الزكاة الواجبة عليه.. والثلاثه أرباع الأخرى تخرج للفقراء والمساكين.. هذا والله أعلم.



