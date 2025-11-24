دولة التلاوة.. من هي سكينة حسن أول مقرئة في الإذاعة المصرية؟ (فيديو)

جاء اسمها ضمن الحلقة الثالثة من برنامج المسابقات «دولة التلاوة» الذي تصدر اسمه وحلقاته الثلاث تريند مواقع التواصل الاجتماعي، هي الشيخة سكينة حسن، أول امرأة مصرية تقبل كمقرئة في الإذاعة المصرية وتسجل القرآن الكريم على أسطوانات صوتية.

كانت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج دولة التلاوة، سلّطت الضوء على القارئة الشيخة سكينة حسن التي استطاعت أن تحفظ كتاب الله وتتقن أحكام تلاوته في زمن كان يُمنع فيه ظهور صوت المرأة، حتى في تلاوة القرآن الكريم، لتحيي تاريخ اسم سطع في صفحات دولة التلاوة التي سجلتها الإذاعة المصرية.

رمز نسائي في تاريخ دولة التلاوة

تعد الشيخة سكينة أول امرأة مصرية تُقبل كمقرئة في الإذاعة المصرية وتسجل القرآن الكريم على أسطوانات صوتية، وتعتبر رمزاً نسائياً بارزاً في تاريخ التلاوة، خاصة وأنها تحدّت الأعراف الاجتماعية والدينية السائدة في ذلك الوقت.

ولدت الشيخة سكينة حسن في محافظة أسيوط بصعيد مصر، في أواخر القرن الـ 19، وتختلف التقديرات بين عامي 1892 و1896 بحسب بعض الروايات.

قراءة في المآتم والمناسبات النسائية

تمكنت الشيخة سكينة من حفظ كتاب الله وأتقنت أحكام تلاوته في سن مبكرة، واشتهرت بصوتها العذب والجميل، واعتاد الناس على سماعها ترتل الآيات في المناسبات والمآتم النسائية الخاصة.

وبعد ذيوع أخبار عن روعة صوتها في القراءة، سمعها كبار القراء في عصرها وشهدوا بدقة أدائها وتفرد صوتها وخشوع تلاوتها، مما يدل على مكانتها الكبيرة رغم التحديات التي واجهتها.

أول صوت نسائي يتلو القرآن الكريم في الإذاعة

كانت الشيخة سكينة أول صوت نسائي يتلو القرآن الكريم في الإذاعة المصرية، ويسجل القرآن الكريم على أسطوانات صوتية، وكان إنجازاً نوعياً ونادراً في زمن كانت فيه مشاركة النساء في هذا المجال محدودة جداً ومرفوضة اجتماعيا، حيث كان يُعتبر صوت المرأة عورة ويُمنع ظهوره علناً.

مشوار لم يكتمل.. والسبب فتوى

بعد صدور فتوى دينية تحرم إذاعة صوت المرأة في تلاوة القرآن الكريم، اضطرت الشيخة سكينة حسن للتوقف عن التلاوة في الإذاعة والمناسبات العامة.

دفعت الفتوى الشيخة سكينة إلى التوقف عن التلاوة، لتتجه إلى غناء الطقطوقات والقصائد الدينية والغنائية، وسجلت عدداً منها، مثل "أحب في فؤادي" و"سهام عيونك"، ورغم ذلك تميز أداؤها في الغناء أيضاً بالرصانة والتقاليد.

وقد توفيت الشيخة سكينة حسن رحمها الله عام 1939م، ولها ترتيل مسجل منذ عام 1911م وبعض التسجيلات النادرة الأخرى لقراءة القرآن وأخرى لبعض الطقاطيق والأغاني القديمة.

إرث تاريخي

حفرت الشيخة سكينة حسن اسمها ضمن تاريخ دولة التلاوة، لتكون من أبرز المقرئات التاريخيات، تاركة إرثاً تاريخيا، إلى جانب أسماء مثل كريمة العدلية، ومنيرة عبده، ونبوية النحاس، وقد شهدت فترة منع المقرئات احتجاجات كثيرة من الجمهور على حرمانهم من سماع أصوات النساء في القرآن... وفي حلقات متتالية يرصد مصراوي أبرز المعلومات عن شيوخ وشيخات دولة التلاوة المصرية.

