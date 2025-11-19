خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع "أستاذهم إبليس"

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أن الكفر بالله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع رئيسية، قائلًا إنه يجب على الناس التفريق بينها حتى يفهموا طبيعة المعتقدات المنحرفة وكيف يعالجها الإسلام.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النوع الأول هو كفر الإنكار، وهو إنكار وجود الله تعالى بالكلية، مشيرًا إلى أن صاحبه ملحد لا يعترف بوجود خالق أصلًا، أما النوع الثاني فهو كفر الشرك، وفيه يعترف الإنسان بوجود الله لكنه يشرك معه غيره، كمن يقول إن لله ولدًا أو زوجة أو شريكًا في الخلق والعبادة، وهذا هو حال المشرك الذي جعل مع الله إلهًا آخر.

وأضاف الجندي أن النوع الثالث هو كفر العناد، وهو أن يعترف الإنسان بوجود الله ووحدانيته، لكنه يرفض عبادته أو ينكر الخضوع له رغم يقينه بالحق.

وقال: "المعاند ده أستاذهم إبليس، لأنه ما أنكر وجود الله ولا أشرك به، لكنه رفض السجود عنادًا واستكبارًا."

وأشار إلى أن صاحب الجنتين في سورة الكهف كان من هذا النوع، فهو يقول: "ربي"، أي يعترف بوجود الله، لكنه في الوقت نفسه أشرك به عندما نسب الفضل إلى نفسه وقال: "أنا… أنا… لولاي ما كان كل ده حصل"، فأصبح شريكًا لنفسه مع الله في النعمة، وهذا من أخطر أنواع الشرك الخفي.

