هل مصممة الأزياء تتحمّل ذنب عرض موديلات مفتوحة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تعمل مصممة أزياء عن حكم مسؤوليتها الشرعية إذا عرضت في معرض للأزياء موديلات مفتوحة على عارضات بشريات.

وقال أمين الفتوى، أن عرض الصور البشرية الحقيقية الكاملة بهذه الهيئة محرم شرعًا، لأن فيه إظهارًا للعورات بما لا يليق، مؤكدًا أنه لا يجوز للمصممة أن تدفع تمويلًا أو تكون سببًا في ظهور مثل هذه الصور حتى لا تكون شريكة في الإثم أو الوزر.

وأضاف عبد السلام خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن استخدام المانيكان المجسم لعرض الملابس لا حرج فيه، خاصة إذا كان بلا رأس أو بلا ملامح واضحة، فهذا جائز ولا يدخل في باب المحرمات. أما أن تذهب امرأة وتعرض عورتها أو تُظهر ما لا يجوز إظهاره للتسويق أو العرض فهذا محرّم تمامًا، وتتحمّل المصممة جزءًا من الإثم إن كانت سببًا في ظهوره.

وأكد أمين الفتوى أن الواجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة أن يحترز من أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في نشر ما يثير الفتنة أو يشيع المنكر، مشددًا على ضرورة الحرص في العمل حتى لا يتحمّل الإنسان خطايا النظر أو يُسهم في نشر ما لا يرضي الله تعالى، داعيًا الجميع إلى التزام حدود الشرع والبحث عن الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه.

