هل يجوز تكليف شخص آخر بأداء مهام عملي مقابل أجر؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يقول: هل يجوز تكليف شخص آخر بأداء مهام عملي مقابل أجر؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الحكم الشرعي في ذلك مرتبط بشروط الاتفاق المتفق عليها في العمل.

واستشهد عبدالسلام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، بالحديث الشريف: «المسلمون عند شروطهم»، مشددا على أن الالتزام بما اتفق عليه هو الأساس.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص إذا كان متقدمًا في السن أو يواجه متاعب صحية أو مشقة في القيام بالعمل المكلف به، يجب عليه عرض الأمر على جهة العمل المسؤولة ليقوموا بتعديل طبيعة عمله أو تيسيرها بما يناسب حالته.

وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام إلى أن تصرف الموظف بإحضار شخص آخر ليؤدي العمل مقابل المال دون إذن جهة العمل يُعد مخالفة للشرط المتفق عليه، لأن الموظف في هذه الحالة بمثابة أجير أو وكيل، ولا يملك التصرف في العمل إلا بإذن صريح من المسؤولين، مؤكدًا أن مثل هذا التصرف يكون حرامًا شرعًا إلا إذا منحت جهة العمل الموافقة الصريحة لذلك.

