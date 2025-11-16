تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من مستمع يقول في رسالته: تزوجت عرفيا عن طريق النت ودخلت بها ثم طلقتها ثلاثا متفرقات وعلم أهلها بذلك فأجبروني على الزواج بها رسميا فهل الطلقات الثلاث لا تحسب لانها صادفت زواجا عرفيا؟؟!!.

وفي رده، يقول العالم الأزهري: أولا نهمس في أذن السائل بقول الحق سبحانه: (وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين).. وأخونا آمن بالزواج العرفي حينما كان يوافق هواه واعتقد بأنه من شرع الله بدليل أنه أحل نفسه من معاشرة زوجته فراشا بناء عن هذا الزواج العرفي.. ثم نفد رصيده مما كان يملكه على زوجه من طلقات ثلاث فأصبحت بعد الثالثة لا تحل له إلا اذا تزوجت غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر: وحينما أجبر أخونا على الزواج بالمرأة على أن يعقد عليها رسميا يريد أن يعقده من غير اعتبار لما صدر منه من الطلقات الثلاث لأنه في نظره المبني على الهوى كان الزواج عرفيا ورتب على ذلك عدم وقوع هذه الطلقات الثلاث.. فهو آمن بالزواج العرفي وتمسك به ورتب عليه حل معاشرة زوجته، بينما كفر بالزواج العرفي لأنه يصادم رغبته ويقف حجر عثرة أمام شرعية العقد الرسمي فذلك يتعارض وميوله وهواه وشيطانه وصدق عليه بحق قول الله عز وجل: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض).

وبناء عليه يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لا يجوز أن يعقد عليها رسميا لأنها بالطلقات الثلاث في الزواج العرفي غدت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر غيره.. والله أعلم.

