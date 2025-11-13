السعودية تقيمها اليوم.. ما هي صلاة الاستسقاء؟

بعد دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد البلاد اليوم الخميس، عملا بسُّنة النبي" صلى الله عليه وسلم" في طلب الغيث والسُّقيا من رب العالمين.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز المعلومات عن صلاة الاستسقاء؛ حكمها وكيفية أدائها والدعاء الوارد فيها:

حكم صلاة الاستسقاء

تقام صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء.

أما حكمها الشرعي فهي سُنة مؤكدة بالإجماع عن النبي صلى الله عليه، لما ورد عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: (رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يَستسقي، قال: فحوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدْعو، ثم حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقِراءةِ).

كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟

أما عن كيفيتها، فصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا، يكبر تكبيرة الإحرام وستًا بعدها، ثم يستفتح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية فيصليها مثل صلاة العيد، يكبر خمس تكبيرات إذا اعتدل ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي ﷺ ثم يدعو ثم يسلم، مثل صلاة العيد، النبي صلاها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام.

ثم يقوم فيخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم، ويحذرهم من أسباب القحط، يحذرهم من المعاصي؛ لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات؛ فيحذر الناس من أسباب العقوبات من المعاصي والشرور وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وغير ذلك من المعاصي، ويحثهم على التوبة والاستغفار ويقرأ عليهم الآيات الواردة في ذلك والأحاديث.

الدعاء الوارد فيها

ثم يدعو ربه رافعًا يديه، ويرفع الناس أيديهم يدعون، يسأل ربه الغوث، من ذلك: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاث مرات، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مجلًا سحًا طبقًا عامًا نافعًا غير ضار، تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله يا رب بلاغًا للحاضر والباد، هذا من الدعاء الذي دعا به النبي ﷺ: اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركاتك، ويلح في الدعاء ويكرر في الدعاء: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، مثلما فعل النبي ﷺ.

ثم يستقبل القبلة في أثناء الدعاء، يستقبل القبلة وهو رافع يديه يكمل بينه وبين ربه وهو رافع يديه ثم ينزل، والناس كذلك يرفعون أيديهم ويدعون مع إمامهم، وإذا استقبل القبلة كذلك هم يدعون معه، فيما بينهم وبين أنفسهم ويرفعون أياديهم.

وأكد العلماء أن من السّنة في أثناء الخطبة أنه عندما يستقبل الإمام القبلة يحول رداءه تجعل ما على الأيمن على الأيسر إذا كان عليه رداء أو بشت إن كان عليه بشت يقلبه، وإن كان ما عليه شيء كالغترة يقلبها، قال العلماء: تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى كسب.. يحول الشدة إلى الرخاء؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر "أن النبي ﷺ حول رداءه ليتحول القحط"، يعني: تفاؤل.

واستشهد العلماء بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد "أن النبي ﷺ حول رداءه لما صلى بهم صلاة الاستسقاء"، والسنة للمسلمين كذلك.

