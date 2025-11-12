أمين الفتوى يوضح مواصفات حجاب المرأة الشرعي: 3 شروط أساسية

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مواصفات الحجاب الشرعي، وذلك رداً على سؤال تلقاه من فتاة من محافظة المنيا تقول: ما هو الواجب شرعًا للفتاة من الحجاب؟.

وفي رده، شدد أمين الفتوى على أن الشرع يوجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، مع الالتزام بثلاثة شروط أساسية: ألا يكون الثوب يصف الجسم، أو شفافًا، أو مكشوفًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن الشرع لا يحدد نوعية الملابس مثل العباءة أو الأسدال، وإنما يحدد معيار ستر البدن بشكل كامل، وأن الالتزام بهذه الشروط هو ما يجعل الحجاب شرعيًا.

وأضاف الدكتور شلبي أن أي خلل في هذه الشروط، مثل ارتداء ثوب ضيق يصف الجسم أو شفاف يكشف أجزاء منه، يُعد تقصيرًا في الحجاب، وأن الفتاة إذا التزمت بهذه المعايير فهي قد أدّت الحجاب كما شرعه الله تعالى.

