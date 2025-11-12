تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول: هل الهدايا الذهبية المقدمة للأطفال يجوز للآباء التصرف فيها، أم يجب الاحتفاظ بها على سبيل الأمانة للطفل؟

وفي رده، قال أمين الفتوى: إن الهدايا الذهبية المهداة للأطفال عادةً ما يُقصد بها ولي الأمر، سواء الأم أو الأب، وليس الطفل نفسه، وبالتالي يجوز للوالدين بيعها أو التصرف فيها دون أي حرج.

وأضاف شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأعراف المتبعة تشير إلى أن الهدف من هذه الهدايا هو الولي، وأن التصرف فيها يكون وفق المصلحة، لا بحسب رغبة الطفل نفسه.

وأشار إلى أن غالبية عمليات بيع هذه الهدايا تتم عند الحاجة المالية، أما إذا لم تكن هناك حاجة فالأفضل الاحتفاظ بها أو استبدالها بهدايا أعلى قيمة يمكن أن تُستثمر لصالح الأطفال في التعليم أو الزواج أو أي مصلحة مستقبلية لهم.

وأكد أمين الفتوى أن الشرع يسمح للأم بالتصرف في الهدية إذا وصلت إليها، وللأب إذا وصلت إليه، مشددًا على أن الأصل في هذه الأمور، هو أن المستفيد يتحمل المسؤولية، ومن يخسر لا يُحاسب على التصرف، لضمان التوازن بين المكسب والمسؤولية في إدارة الهدايا العائلية.

