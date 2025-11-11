خرج الفنان كريم محمود عبد العزيز عن صمته بعد عاصفة من الجدل والشائعات حول حياته العاطفية والعائلية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الاهتمام الكبير حول قصة انفصاله عن زوجته آن رفاعي، والتي تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة، وذلك قبل أن يؤكد كريم محمود عبد العزيز طلاقه الرسمي من آن رفاعي، وذلك في بيان له عبر حسابه بانستجرام.

وفي أول رد لها، أكدت زوجة الفنان أنها علمت بأمر الطلاق عبر ستوري انستجرام.. ما دعا متابعين يتساءلون عن مدى وقوع الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونية، وهل يعد ذلك مقبولا شرعًا.

البان الشرعي في مثل تلك المسألة سبق أن بينته دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والذي أوضح أن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.

وأشار فضيلة المفتي السابق إلى أن هذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.

اقرأ ايضًا:

أحمد كريمة: توبة فرعون أمر غيبي وقبولها في غرغرة الموت محل خلاف

هل يجوز العلاج في بلاد غير مسلمة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يوجد كتب أخرى غير "اللوح المحفوظ"؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

عالم بالأوقاف يحذِّر: من غرق الأهل والأبناء في السوشيال ميديا يعطل التربية الإيمانية