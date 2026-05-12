إعلان

ما حكم صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:35 م 12/05/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يستحب صلاة ركعتين عقب الوضوء ينوي بهما المتوضئ سنة الوضوء.
واستشهدت لجنة الفتوى بما ورد في ذلك من الترغيب والندب؛ فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه النسائي، والأولى إيقاعهما بعد الوضوء مباشرةً لئلا يطول الفاصل؛ خروجًا من الخلاف.

حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس، قائلًا، خلال حلقة سابقة من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن الإنسان يجوز له أن يتوضأ بعد الغسل، حتى لو لم يكن ساترًا لعورته فى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فقط، وليس شرطًا لصحة الوضوء أو التطهر من الحدث الأصغر.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الشرع يبيّن الفرق بين شروط الوضوء وشروط الصلاة، موضحًا أنه لا مانع شرعى من الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس إذا لم يكن الهدف من الوضوء الصلاة مباشرة، طالما أن الوضوء يتم وفق أركانه الصحيحة.


اقرأ أيضاً:

هل معاشرة الزوجة لزوجها ‏تبطل حكم النفقة؟.. المفتي الأسبق يوضح

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

لجنة الفتوى دار الإفتاء فتاوى الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شهرة ونجاح وأناقة.. نجوم كرة قدم تزوجوا من عارضات أزياء وملكات جمال
رياضة عربية وعالمية

شهرة ونجاح وأناقة.. نجوم كرة قدم تزوجوا من عارضات أزياء وملكات جمال
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
زووم

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
رياضة محلية

الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
حوادث وقضايا

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية