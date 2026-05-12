أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يستحب صلاة ركعتين عقب الوضوء ينوي بهما المتوضئ سنة الوضوء.

واستشهدت لجنة الفتوى بما ورد في ذلك من الترغيب والندب؛ فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه النسائي، والأولى إيقاعهما بعد الوضوء مباشرةً لئلا يطول الفاصل؛ خروجًا من الخلاف.

حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس، قائلًا، خلال حلقة سابقة من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن الإنسان يجوز له أن يتوضأ بعد الغسل، حتى لو لم يكن ساترًا لعورته فى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فقط، وليس شرطًا لصحة الوضوء أو التطهر من الحدث الأصغر.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الشرع يبيّن الفرق بين شروط الوضوء وشروط الصلاة، موضحًا أنه لا مانع شرعى من الوضوء بعد الاستحمام بدون ملابس إذا لم يكن الهدف من الوضوء الصلاة مباشرة، طالما أن الوضوء يتم وفق أركانه الصحيحة.



