أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حالة رفض سيدة خطوبة ابنها من فتاة بسبب مبالغة أهل الفتاة في المهر والتجهيزات، مؤكدة أن رفضها في هذه الحالة لا ذنب عليها، لأن الإسلام حث على التيسير في الزواج وعدم المغالاة في المهور أو المتطلبات الشرعية.

وأوضحت إبراهيم، خلال حوارها برنامج" حواء" المذاع على قناة" الناس": أن الإسلام يوجه إلى التيسير لتسهيل الزواج للشباب، وأن المبالغة في المطالب من أي طرف قد تعرقل إتمام الزواج أو تسبب إحباط الطرف الآخر، خاصة إذا كانت المطالب تتجاوز ما حدده الشرع.

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن تحاول الأم التواصل مع أهل الفتاة بطريقة هادئة لإيجاد حل وسط، بحيث يتم مراعاة حق كل طرف دون إفراط أو تفريط، مؤكدة أن هذا يساعد على حفظ العلاقة بين العائلتين ويمنع توترًا أو خلافًا محتملًا.

وأضافت عضو مركز الأزهر أن رفض الخطوبة في هذه الحالة ليس رفضًا للزواج بحد ذاته، وإنما رفض لما يخالف روح الشريعة في العدل والتيسير، مشيرة إلى أن السعي لإيجاد حلول وسطية مع الطرف الآخر يعتبر من الأمور المستحبة ويزيد من فرص الخير ويجنب المشاكل المستقبلية.

وأكدت إبراهيم، أن التيسير والاعتدال في المطالب هما الأسلوب الشرعي الأمثل لضمان نجاح الخطوبة واستقرار الحياة الزوجية، وأن المغالاة في المهر أو التجهيزات قد تؤدي إلى إحباط الطرف الآخر وإعاقة الزواج المشروع.

