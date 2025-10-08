إعلان

ما حكم أخذ الوكيل الفقير المحتاج من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

10:20 ص 08/10/2025

دار الإفتاء المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم أخذ الوكيل الفقير المحتاج من مال الزكاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، قالت لجنة الفتوى انه إذا كان الوكيل المذكور في إخراج الزكاة عن غيره مقيَّدًا في وكالته بصرف تلك الزكاة في جهة معيَّنة أو إلى أشخاص معيَّنين ولم يكن مِن جملتهم، فلا يجوز له أن يأخذ منها.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: أما إذا لم تكن الوكالة كذلك، بل كانت مُطلَقةً لمن يراه مستحقًّا للزكاة من غير قيد وكان منهم، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا، جاز له أن يأخذ منها بالمعروف، كما سيُعطي غيرَه من مستحقي الزكاة.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب

"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية الزكاة الوكيل الفقير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل