إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 13 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:30 ص 13/01/2026 تعديل في 12:41 م

موعد أذان وصلاة الفجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 13 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 13 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعلنا من الذين يُقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين..

اللهم اسقنا من يد نبيك وحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدًا..

اللهم اجعلنا من الذين طال عمرهم وحسن عملهم ورضيت عنهم وختمت لهم بخير وجمعتهم مع من يحبون في الفردوس الأعلى..

اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..

الذين آمنوا وكانوا يتقون..

الذين تُفتح لهم أبواب السماء وتُقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

اللهم آمين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الفجر أذان الفجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات
أخبار المحافظات

كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات
صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)
زووم

صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)
8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد
زووم

8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
أخبار و تقارير

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون