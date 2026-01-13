إعلان

رمضان عبد المعز: الحرمان من الطاعة أشد عقوبة في الدنيا

كتب : محمد قادوس

12:08 م 13/01/2026

الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي إن أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإيمان، موضحًا أن الله إذا أحب عبدًا وفقه لطاعته، وأن أشد عقوبة يمكن أن يعاقب الله بها العبد في الدنيا هي حرمانه من الطاعة، مما يؤدي إلى انغماسه في الدنيا ونسيا لقاء ربه، كما جاء في قوله تعالى: "الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا الغافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون".

وأضاف عبد المعز خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن الله هو الذي يهدي الإنسان للإيمان، مشيرًا إلى قوله تعالى: "قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين"، مؤكدًا أن الإيمان الحقيقي نعمة من الله لا يملك العبد أن يتفاخر بها.

وأوضح أن هناك تمييزًا بين الإيمان الحقيقي والإيمان الظاهري، مستشهدًا بحديث القرآن عن الأعراب الذين قالوا آمنا، فأجابهم الله: "لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"، مشيرًا إلى أن صفات المؤمن الحق يجب أن تتجلى في حياة العبد وتصرفاته اليومية.

رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون الطاعة

