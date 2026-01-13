إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الثلاثاء 13 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

05:00 ص 13/01/2026 تعديل في 12:40 م

موعد أذان الظهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 13 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 13 يناير، في تمام الساعة 12.04 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم احفظنا بحفظك وأكرمنا بعطائك الذي لا يُمنع، وارزقنا من خزائنك التي لا تنفد…

اللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا في كنفك وفي رعايتك، لا نضيع ولا نهلك ولا نشقى…

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية، والستر والرضا، والقبول والبركة، وحُسن الختام، وجنّتك دار السلام…

يا واسع الرحمة، يا أرحم الراحمين، يا من تقول للشيء كن فيكون…

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان الظهر صلاة الظهر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتصار جديد لزينة... حكم يلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم
حوادث وقضايا

انتصار جديد لزينة... حكم يلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم
قتل ابنته ببطء.. تفاصيل صادمة في واقعة احتجاز وتجويع "فتاة قوص" حتى الموت
أخبار المحافظات

قتل ابنته ببطء.. تفاصيل صادمة في واقعة احتجاز وتجويع "فتاة قوص" حتى الموت
أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
أخبار و تقارير

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)
زووم

صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)
كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟.. أستاذ الفقه بالأزهر يجيب
أخبار

كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟.. أستاذ الفقه بالأزهر يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون