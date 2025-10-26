تلقى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول ملكية الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت، وهل يدخل في دائرة ملك الزوج أم الزوجة.

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى أن الأمر في هذه الحالة يعتمد على مصدر المال المستخدم في الشراء.

وبين الدكتور على فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الذهب الذي تشتريه الزوجة من دخلها المستقل أو من أموالها الخاصة يعتبر ملكًا لها بالكامل.

وأضاف أنه إذا كانت الزوجة تشتري الذهب من مصروف البيت الذي يقدمه الزوج، فيجب عليها استئذان الزوج قبل الشراء، بحيث يتم الاتفاق على ما يمكن تخصيصه لشراء الذهب، وما يجب أن يبقى لتغطية مصاريف الأسرة.

وختم أمين الفتوى لافتا إلى أن الموافقة الصريحة من الزوج تجعل الذهب ملكًا للزوجة، أما إذا رفض الزوج، فيبقى المال ملكًا له، ويجب على الزوجة الالتزام بذلك احترامًا لحقه.

