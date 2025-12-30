التوبة لا تكتمل دون رد الحقوق.. تحذير صادم من خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كثيرًا من الناس يظنون أن التوبة تتحقق بمجرد الندم أو ترديد الاستغفار، بينما الحقيقة أن التوبة الصادقة لها أركان واضحة لا يصح إغفالها.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة" DMC": أن التوبة الصحيحة تقوم على ثلاثة أركان أساسية، أولها الندم على الذنب، وثانيها ترك المعصية والتخلص الحقيقي منها، وثالثها العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الخلل الأكبر عند كثير من الناس ليس في الندم ولا في العزم، وإنما في الركن الثاني، متسائلًا: هل تخلص الإنسان فعلًا من الذنب؟ وهل رد الحقوق إلى أصحابها إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد أم لا، محذرًا من التهاون في هذا الأمر الخطير.

وشدد على أن هذه القضية لا مجال للهروب منها، لأن الإنسان سيقف وحده بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولن يدخل أحد معه القبر، مؤكدًا أن دور العلماء هو التبيين والتنبيه وعدم كتمان الحق، حتى تكون هذه الكلمات موقظة ومنبهة قبل فوات الأوان.

اقرأ ايضًا:

أدركت الإمام في الركوع وقرأت الفاتحة قبل السجود فهل تُحسب الركعة؟.. أمين الفتوي يوضح

في 3 خطوات.. علي جمعة يضع روشتة للشباب تحفظهم من فتن العصر والإنترنت

ما مدة المسح على الشراب وأنا على وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب