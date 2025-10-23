الشيخ صالح بن فوزان.. من هو مفتي السعودية الجديد؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان؛ مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشيخ الدكتور صالح بن فوزان مفتي المملكة العربية السعودية الجديد فيما يلي..



وُلد الشيخ صالِح بنُ فَوزان بن عبدِ الله الفَوزان في أول رجب 1354هـ الموافق 28 سبتمبر.



هو من أسرة الوداعين من عشيرة آل شماس قبيلة الدواسر في بلدة الشماسية بالقصيم.

توفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته، وتعلم القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلدة الشيخ حمود بن سليمان التلال، الذي تولى القضاء أخيرًا في بلدة ضرية بمنطقة القصيم.

التحقَ بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 1369هـ، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببُرَيدة عام 1371هـ، ثم تابع دراسته في المعهد العلمي ببُريدة عند افتتاحه عام 1373هـ، وتخرَّج فيه عام 1377هـ.

ثم انتقل إلى الرياض للدراسة في كلِّية الشريعة فيها، وحصل منها على الإجازة شهادة (بكالوريوس) عام 1381هـ، ثم نال درجة (ماجستير) في الفقه بتخصُّص علم المواريث.

عُيِّن مدرِّسًا في المعهد العلمي بالرياض، ثم نُقل للتدريس في كلِّية الشريعة، ثم في قسم الدراسات العليا بكلِّية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، الذي عُيِّن مديرًا له بعد ذلك.

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرِّسًا في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز.

اختِيرَ عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ثم عضوًا في هيئة كبار العلماء، وعضوًا في المجمع الفقهي بمكة المكرَّمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضوًا في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج.

وعن بعض كتبه وآثاره:

التحقيقات المَرْضِيَّة في المباحث الفَرَضِيَّة، في علم المواريث، وهو رسالته في الماجستير، مجلد.

أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، وهو رسالته في الدكتوراه، مجلد.

معنى لا إله إلا الله.

كتاب مناسك الحج والعمرة.



عقيدة التوحيد.



المُلخَّص في شرح كتاب التَّوحيد.



مجموع فتاوى في العقيدة والفقه، مفرغة من برنامج نور على الدرب، وقد أنجز منه أربعة أجزاء.



من أصول عقيدة أهل السنَّة والجماعة.

اقرأ ايضًا

فيديو- أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور: جائزة شرعًا ومستحبة

بعت نصيبي في منزل والدي وإخوتي قاطعوني فعلى من يقع الإثم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

علي جمعة: حب آل بيت النبي من أركان الإيمان.. وزيارة قبورهم أولى من زيارة قبور الأقرباء

حتى تصل إلى صفاء القلب وراحة البال.. 8 خطوات ينصح بها مصطفى حسني