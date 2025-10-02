أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من حنان من القاهرة، التي استفسرت عن حكم إخراج صدقة يومية لأولادها، أملاً في نيل دعاء الملكين اللذين يدعوان للمنفقين كل يوم.

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا التصرف جائز شرعًا، بل يرتقي من كونه مباحًا إلى كونه مستحبًا، مؤكدًا أن في الحديث الشريف جاء: "اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا"، حيث يدعو أحد الملكين بالخير للمنفق، فيما يدعو الآخر على الممسك الذي لا يخرج من ماله شيئًا.

وأشار شلبي إلى أن الصدقة اليومية حتى وإن كانت قليلة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وأن النية الصادقة في الإنفاق تجلب لصاحبها دعاء الملكين وثواب الصدقة، لافتًا إلى أن إخراج الصدقة يمكن أن يكون في أي وقت من اليوم، صباحًا أو مساءً، بحسب الاستطاعة والقدرة.

وأوضح أمين الفتوى أن فكرة استغلال المسلم لمثل هذه الأبواب من الخير تُعد "استغلالًا حسنًا" يوافق مقاصد الشريعة، إذ يسعى المؤمن بذكاء للفوز بدعاء الملائكة ورضوان الله، موضحًا أن السلف الصالح كانوا إذا أرادوا الدعاء لأنفسهم، دعوا لغيرهم، لعلمهم أن دعاء الملك عند التأمين أرجى في القبول من دعائهم لأنفسهم.

هل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال،" هل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صدقة التي يقدمها الشخص رغم أنه كان يظن أنه قد لا تصل إلى مستحقها بشكل كامل، تعد من الأعمال الخيرية التي لا تذهب سدى، مؤكدا أن هذا الشعور الذي انتاب السيدة هو من وسوسة الشيطان الذي يسعى لزعزعة الإحساس بالرضا والاطمئنان.

وأشار عثمان، إلى أن السائل قد قام بعمل خير عظيم عندما قدم ماءً للناس الذين كانوا في حاجة إليه، حتى وإن كانوا ليسوا من الأغنياء، والمهم هو أن النية كانت صادقة وأن العمل قد تم بحسن قصد.

وأضاف قائلاً: العمل الطيب لا يضيع، ويكون في ميزان حسنات صاحبته، إن شاء الله، ولا تهتمي بمشاعر الشك والوسوسة التي قد تطرأ عليكِ، فعمل الخير يتم قبولها عند الله، ويستمر ثوابها حتى وإن تم توزيعه على أشخاص قد لا يكونوا في حاجة ماسة إليه، مثلما ورد في الحديث الشريف عن الرجل الذي تصدق ليلاً ووقع ماله في يد غني، ثم في يد زانية، وأخيرًا في يد سارق.

الصدقة مستحبة وليست فرضًا وهذه الأمور البسيطة تعادل ثوابها؟

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفعال بسيطة لها أجر وثواب الصدقات، مؤكدا أن التصدق من الأمور المستحبة شرعًا.

ولفت عثمان، أن الصدقة ليست واجبة في جميع الأحوال، لكنها أمر مستحب، قائلًا: "إذا كان الدخل لا يسمح بها، فلا داعي للقلق".

وقال أمين الفتوى، طالما أن الموارد المالية الخاصة بك لا تسمح بالتصدق، فليس عليك إثم، البدائل موجودة، مثل تبسمك في وجه أخيك، والكلمة الطيبة، والذكر، وتلاوة القرآن، كلها أبواب خير وثواب عظيم”.

وأشار إلى أن الصدقة بشكل عام مندوبة، يعني أنها مستحبة ولكن ليست إلزامية، والشخص لا يثاب فقط من عدم التصدق إذا كان غير قادر، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى مسألة الزكاة، التي هي صدقة واجبة وليست اختيارية.

خطيب المسجد النبوي: الصدقة تطهر النفس وبهذه الأفعال تنال ثوابها:

وكان الشيخ خالد بن سليمان، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، أكد في خطبة جمعة سابقة بالمسجد النبوي الشريف، أن من رحمة الله سبحانه وفضله على عباده أن رزقهم كلهم ثم خص بعضهم بالغنى ليبلوهم بالشكر وليتقربوا إليه بالزكاة والصدقات فتعظم أجورهم وتطهر أموالهم وتزكو نفوسهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم إنه سبحانه وهو البر الرحيم شرع لعباده من القربات ما يشرك به الفقير أخاه الغني فيصير بمنزلته في حسن الثواب.

وأشار خطيب المسجد النبوي إلى ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال : (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميده صدقة وكل تهليله صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر).

