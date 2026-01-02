كيفية المسح على الجورب والشراب عند الوضوء.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المسح على الشراب والجورب، وكيفيته، ومتى يجوز المسح على كلٍ منهما، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص من محافظة القليوبية، يقول: ما كيفية المسح على الجورب وحكمه الشرعي، خاصة مع دخول فصل الشتاء؟

وفي وده، أوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن العلماء أجازوا المسح على الجورب والخف، مستدلين بثبوت ذلك عن النبي، حيث ثبت أنه مسح على الجورب ومسح على الخف، وروي ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، مشيرًا إلى أن هذا الحكم من باب التيسير الذي أراده الله بالأمة، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر.

وبيّن أمين الفتوى أن للمسح على الجورب شروطًا حددها العلماء، أولها أن يكون الجورب صالحًا للمشي عليه، وثانيها أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدمين مع الكعبين، وثالثها أن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، ورابعها أن يُلبس على طهارة كاملة، فإذا تحققت هذه الشروط جاز المسح عليه.

وأشار إلى أن كيفية المسح تكون على ظاهر الجورب أو الخف، وليس من أسفله، مستشهدًا بقول سيدنا علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف».

